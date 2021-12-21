Kaybolan cüzdanı vatandaşlar buldu, Çorum Valisi sahibine ulaştırılması için seferber oldu

Çorum'da yolda bulunduktan sonra bir esnafa teslim edilen cüzdan Vali Mustafa Çiftçi'nin de girişimleri ile sahibine teslim edildi. Cüzdanına kavuşan şahıs, Vali Çiftçi ve esnafa teşekkür etti.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'da yaşayan Fatih Başaran hafta sonu arkadaşları ile çarşıda buluştu. Bir süre arkadaşlarıyla zaman geçiren Başaran, daha sonra eve gitmek için izin istedi. Evine dönerken bir işyerinden alışveriş yapmak isteyen Başaran cüzdanının olmadığını fark etti. Akşam saatlerinde Gazi caddesinde düşürülen cüzdanı bir kadın bularak kayıp cüzdanı esnaf Ayhan Hallı'ya teslim etti.

Cüzdandan bin 450 dolar ve 565 TL çıktı

Teslim edilen cüzdanı işyerinde gazeteci arkadaşıyla birlikte kontrol eden Hallı, cüzdanda kimlik ve kredi kartları ile bin 450 dolar ve 565 TL olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye bildirdi. Cüzdandan çıkan kimlik kartlarından cüzdanın sahibine ulaşan Vali Çiftçi, Başaran ulaşarak cüzdanının bulunduğunu belirterek Çorım Valiliğine davet etti. Valiliğe gelen Başaran'a, cüzdanı Vali Çiftçi tarafından teslim edildi.

Bir cüzdanı hiç dokunmadan sahibine teslim etmenin örnek bir davranış olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, “Bu örnek davranışından dolayı Ayhan beyi tebrik ediyorum. Bu örnek davranışın başkalarına da örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.