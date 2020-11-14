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Kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Çorum’un İskilip İlçesi’ne bağlı Aşağışeyhler köyünde kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu.

Çorum'un İskilip İlçesi'ne bağlı Aşağışeyhler köyünde kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, İskilip İlçesi'ne bağlı Aşağışeyhler köyü Kıran mahallesinde yaşayan Şakir Demirel (82) adlı yaşlı adam, dün öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Akşam olduğunda eve dönmediğini gören yakınları İlçe jandarma


komutanlığı'nı arayarak yardım istedi. Köylüler ve jandarma tarafından gece boyunca yapılan aramalarda yaşlı adam ulaşılamadı. Sabah saatlerinde köy yakınlarındaki bir tarlada Şakir Demirel'in cesedi bulundu.


Yaşlı adamın cesedi otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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