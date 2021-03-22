Kayınpederinin oturduğu apartmana tüfekle ateş açtı

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine giden şahıs apartmana tüfekle rastgele ateş açtı. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gülabibey mahallesi Bağcılar 49. Sokak'ta meydana gelen olayda C.Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi H.S.Ş.'nin baba evine gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Silah sesleri sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan şahıs binada oturanlar tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet pompalı tüfek ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.