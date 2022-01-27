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Kayıp Afgan uyruklu bekçiyi jandarma ekipleri buldu

Çorum’un Ortaköy ilçesinde bir kömür işletmesinde bekçi olarak çalışan kayıp Afgan, jandarma ekipleri tarafından sığındığı madende bulundu.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir kömür işletmesinde bekçi olarak çalışan kayıp Afgan, jandarma ekipleri tarafından sığındığı madende bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki bir kömür işletmesinde bekçi olarak çalışan Afganistan uyruklu şahıs, Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, şahsın bulunması için yardım istedi. İhbar üzerine Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan 4 ekip bölgeye sevk edildi. Arazi araçlarıyla sahada arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, kapalı olan bir maden sahasının tüneline sığınan şahsı buldu. Jandarma ekipleri, araca aldıkları şahsı Karahacip köyündeki yakınlarına teslim etti.

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