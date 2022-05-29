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Kayıp engelli genç köy yakınlarındaki arazide bulundu

Çorum’un Osmancık ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan zihinsel engelli genç, köy yakınlarındaki arazide bulundu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan zihinsel engelli genç, köy yakınlarındaki arazide bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen genç, ailesine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, Akören köyünde yaşayan Tayfun Ateş, geçtiğimiz cuma günü evinden ayrıldı. Yakınları ve köy sakinleri köy içerisinde yaptıkları aramada Ateş'i bulamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından aranan Tayfun Ateş, köy yakınındaki arazide bulundu. Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen genç, yakınlarına teslim edildi.

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