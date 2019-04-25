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Kayıp kadının cesedi barajda bulundu

Çorum’da ailesi tarafından polise kayıp başvurusu yapılan 65 yaşındaki kadının cansız bedeni barajda bulundu.

Çorum'da ailesi tarafından polise kayıp başvurusu yapılan 65 yaşındaki kadının cansız bedeni barajda bulundu.



Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren kayıp olan Safiye Şamlı'nın (65) bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. AFAD ekiplerinin Çomar Barajı ve çevresinde botla kıyı taraması çalışmaları sırasında talihsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cesedi yapılan incelemenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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