Kayıp şahıs için UMKE ve jandarmadan ortak operasyon

Çorum'da kaybolan şahıs Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Büyük Divan köyünde yaşayan İsmail Altan'ın (86) akşam evine dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye UMKE, Jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

UMKE ve Jandarma ekipleri iz takip köpeği Hisar'ın da katılımıyla yaşlı adamın bulunması için çalışma başlattı. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler gece geç saatlerde İsmail Altan'ı Boğabağı köyü yakınlarında buldu. UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Altan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.