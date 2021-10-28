Kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Çorum'da evinden ayrılan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan 88 yaşındaki yaşlı adam, arazide ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Palabıyık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 88 yaşındaki alzaymır hastası Hüseyin Durdu, evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine, uzun süre haber alınamayan Durdu'nun bulunması için Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri çalışma başlattı. Arama çalışmalarına katılan ekipler yaşlı adamı köyün yakınlarında bataklığa saplanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durdu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.