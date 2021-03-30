Kaymakam Akpay çiftlikleri ziyaret etti

Kaymakam Ayhan Akpay beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sait Ekici ile birlikte ilçede Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenen büyükbaş hayvan çiftliklerini ziyaret etti. Buralarda incelemelerde bulunan Akpay, işletme sahiplerinden bilgi aldı.

Ayhan Akpay, işletme sahiplerine çalışmalarında başarılar dileyerek bereket temennisinde bulundu.