İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Akpay kontrol noktalarını ziyaret etti

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan ortak kontrol noktalarını ziyaret etti.


Kaymakamı Akpay, ilçe giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret etti. D-100 karayolu üzerinde bulunan kontrol noktalarında alınan tedbirleri yerinde inceleyerek son durum ile ilgili bilgi alan kaymakam Akpay, güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.


Kaymakam Akpay'a ziyaretleri sırasında İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı J.Üsteğmen Nuri Uyar eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.