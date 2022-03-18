Kaymakam Akpay, şampiyon sporcuları tebrik etti

Okul sporlarında 2021-2022 Badminton Gençler Türkiye birinciliği müsabakaları 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleşti. Türkiye birinciliği müsabakalarında kızlar ve erkeklerde 38 takım, 190 sporcu şampiyon olmak için mücadele ederken, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Erkek Badminton takımı Türkiye üçüncüsü oldu. Badminton dalında Türkiye geneli yapılan çeşitli şampiyonalarda Osmancık'ı başarıyla temsil ederek dereceye giren sporcular ve antrenörü Barış Boyar, Kaymakam Ayhan Akpay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Ayhan Akpay, bundan sonraki müsabakalarda başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.