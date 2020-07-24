İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Alkan Osmancık'a veda etti

Çorum’un Osmancık kaymakamı iken resmi gazetede yayınlanan kaymakamlar kararnamesi ile Kütahya’nın Gediz ilçesine atanan Hakan Alkan, plaket verilerek uğurlandı.

Çorum'un Osmancık kaymakamı iken resmi gazetede yayınlanan kaymakamlar kararnamesi ile Kütahya'nın Gediz ilçesine atanan Hakan Alkan, plaket verilerek uğurlandı.


2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Osmancık'a kaymakam olarak görevlendirilen Hakan Alkan, kurum amirleri ve personelince yeni atandığı Gediz kaymakamlığına plaket verilerek uğurlandı.


Adıyaman Vali Yardımcısı iken Osmancık kaymakamlığına atanan Ayhan Akpay'ın 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü göreve başlaması beklenirken, bu süre zarfında ilçeye Çorum Vali Yardımcılarının vekalet edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.