Kaymakam Alkan'a veda yemeği

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Manisa Vali Yardımcılığı görevine atanan İskilip Kaymakamı Bayezıt Bestami Alkan'a veda yemeği verild.

Veda yemeğinde konuşan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Kaymakam Alkan ile birlikte çalıştıkları sürede uyum içinde faydalı işlere imza attıklarını, kendilerinden bir büyük olarak çok şey öğrendiklerini ifade ederek “Sayın kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bugüne kadar ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum dedi.

Başkan Sülük, konuşmasının sonunda Kaymakam Alkan'a teşekkür plaketi takdim etti.

Kaymakam Bayezıt Bestami Alkan ise, görev süresince bütün köylere ulaşmaya gayret ettiğini söyledi.

İskilip'te güzel hizmetler geçekleştirdiklerini, giderken gönlünde İskilip'i de götürdüğünü dile getiren Alkan, her zaman İskiliplilerin yanında olacağını sözlerine ekledi.