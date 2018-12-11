Kaymakam Alkan'dan köylüyü zengin edecek, göçü önleyecek proje

Çorum'un İskilip ilçesinde Kaymakam Beyazıt Bestami Alkan öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında köylülere 1.5 milyon çilek fidesi dağıtılacak.

İlçede çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve İskilip çileğinin markalaşması yönünde çalışmalar devam ediyor. Köyleri ziyaret eden Kaymakam Alkan, çiftçileri çilek yetiştiriciliği konusunda bilgilendirerek, çilek yetiştirmeleri konularında tavsiyelerde bulundu. Yapılan bilgilendirme çalışmalarının ardından 20 köyden toplam 1 milyon 250 bin fide talebi geldi.

İskilip'te çilek üretimini teşvik ederek köyden kente göçün önüne geçeceklerini dile getiren Kaymakam Alkan, “Gerekirse makam aracını satarak da olsa, bu hedefi gerçekleştireceğim. 1,5 milyon çilek fidesi alıp köylümüze karşılıksız olarak dağıtacağım” dedi.

1 dekarlık alana dikimi yapılan çilek fidesinden sezon boyunca yaklaşık 3 ton çilek alınabildiğini ve kilosunun 7-8 liradan satıldığına dikkat çeken Alkan, özellikle dağ köylerinde yetiştirilen arpa buğday gibi ürünlerden çok daha fazla gelir getirdiğinin altını çizdi.

“250 dekar çilek tarlalarından 1 milyon lira gelir eldi edildi”

Göreve geldikten sonra yaptığı köy ziyaretlerde köylerden çok göç verildiğini gördüğünü anlatan Alkan, “Gezdiğim köylerde tütmeyen bacalar, ışığı yanmayan evler gördüğümde, tamamen terk edilmiş mahalleler gördüğümde üzüldüm. İçim acıdı. İskilip'te bir şeyler yapmak gerektiğini gördüm. Bu göçü nasıl azaltabiliriz, çiftçimize, köylümüze nasıl gelir, kazanç sağlarız, köylümüz tekrar kendi köyünde nasıl efendi olur, bunun çaresi nedir diye araştırdım. 2011 yılında başlatılan çilek yetiştiriciliği Şeyh köyümüzde tutmuş, yani maya tutmuş. Bunu gözledim. İnsanlarımız bunu görüyorlar. Şeyh köyümüzün elde ettiği gelirin kazancın farkındalar. Bunu gözledim. Şeyh köyümüzde, 250 dekar çilek tarlalarından, 2018 yılında elde edilen gelirin 1 milyon Türk lirasından fazla olduğu, köyden kente göçün durduğu ve hatta köye geri dönüşün başlamış” şeklinde konuştu.

O zaman yapılacak çalışmanın olduğunu anlatan Alkan, “Hedef çilek üretimi. Çünkü insanlarımız çileği ve getirisini biliyorlardı. Özellikle dağ köylerimizde çilek yetiştiriciliğini yaymayı hedefledim. Hedefim 1,5 milyon çilek fidesi dağıtmak ve diktirmektir. Köy köy gezmeye başladım. Yapacağımız bu çalışma ile özellikle dağ köylerimizde, orman içi köylerimizde, çiftçimize gelir sağlamayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerinde, çilek dikimi yapılan köylerimizde köyden kente göçün duracağına ve hatta kentten köye dönüş başlayacağına yürekten inanıyorum. Çünkü bunun canlı örneği Şeyh köyümüzde yaşanmıştır” diye konuştu.

“Çilek fidelerinden 900 ton rekolte, 5 milyon liralık gelir bekliyoruz”

Dağıtacakları 1,5 milyon adet çilek fidesinden bekledikleri asgari rekoltenin 900 ton civarında olduğunu belirten Beyazıt Bestami Alkan, "Geçen sezonda çileğin kilosu 7-8 TL'den satıldı. Elde edilecek gelirin 5 milyon TL civarında olacaktır diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki yıllarda çilek dikiminin artarak devam edeceğine ve çilek diken köylerimizden de göçün duracağına inanıyorum ve diliyorum. Amacımız köylümüzün, çiftçimizin kendi köyünde, ata, baba ocağında kalarak gelir, kazanç elde etmesi, köyden kente göçün durmasıdır. Bu projeyi Valimiz Mustafa Çiftçi'ye arz ettim. Valimiz de bana destek vererek 150 bin lira tahsis etti. İl Özel İdare kaynaklarından da 100 bin TL ayrıldı. Tarım İl Müdürlüğümüzce de 30 bin TL verildi. Bende İlçe Kaymakamı olarak, gerekirse makam aracını satarak da olsa, hedefimizi tutturacağım. 1,5 milyon çilek fidesi alıp köylümüze karşılıksız olarak dağıtacağım. Şuna inanıyorum ki, Türk köylüsü, Türk çiftçisi, kendisine yol gösterenleri, elverenleri geri çevirmez. Çünkü Türk insanı çalışkandır ve yapar”ifadelerini kullandı

“Salep yetiştirilmesi için çalışma yapacağız”

İskilip dağlarında doğal olarak salep yetiştiğini anlatan Kaymakam Alkan, Önümüzdeki yıl kültür olarak yetiştirilmesi için 1 dekar çalışma yapacağız. Dağlardan salep toplayıp satan vatandaşlarımızdan ricam olacak. Lütfen yumruların hepsini toplamayın, 1 yumru bırakın toprakta kalsın ki, ertesi yıl tekrar 3 yumru olsun. Yoksa kökünü kurutursunuz. Yine önümüzdeki yıl 1 dekar kültür olarak safran ekimi yapacağız. Eğer salep ve safrandan olumlu sonuç alırsak, bunların da tohumunu çiftçimize dağıtıp onlara yeni kazanç kapısını göstereceğiz. Çiftçilerimizle, köylümüzle, muhtarlarımızla, tarım müdürlüğü görevlilerimizle İskilip köylerinin makus talihini yeneceğimize inanıyorum” dedi.