Kaymakam Alkan'dan proje koordinatörüne ödül

Velilere kitabı okumaları için 45 gün süre verilen projede bu sürenin bitmesiyle birlikte kitapla ilgili 20 adet soru hazırlanarak aynı anda anasınıfı öğrenci velilerinin tamamı yazılı sınava tabi tutuldu. Komisyon tarafından yazılı kağıtları okunarak 100 üzerinden değerlendirildi. Birinci, ikinci ve üçüncü olan veliler ödüllendirildi.

Okuma zevki ve alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan bu projeyi çok beğenen Kaymakam Beyazit Bestami Alkan, projeyi örnek bir uygulama olarak gösterdi. Bu projenin ilçedeki tüm okulların anasınıfı ve birinci sınıflarında uygulanması için İlçe Milli Eğitim Müdürüne talimat veren Kaymakam Alkan, bu örnek projeyi uygulayan Sakarya İlkokulu anasınıfı öğretmeni Hatice Yıldırım'ı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Ödül törenine ilçe Kaymakamı Beyazit Bestami Alkan İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Şube Müdürü Fatih Okumuş, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.