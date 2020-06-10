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Kaymakam Ataman; Perşembe pazarı kapalı kalacak

Sungurlu Kaymakam vekili Yunus Ataman, Perşembe pazarının kendi alanına kurulması yönündeki başvuruları değerlendirmek için incelemelerde bulundu.


Yaptıkları incelemenin ardından bir açıklama yapan Kaymakam Ataman, Perşembe günleri kurulan pazar alanında gerekli sağlık ve emniyet tedbirlerinin alınmasının pazar alanının büyüklüğü ve giriş çıkış yerlerinin fazla olması sebebiyle mümkün olmadığını, mevcut alanda muhtemel sıkıntılar yaşanabileceğini değerlendirerek vatandaşlarımızın sıhhati açısından bir süre daha kapalı pazar yerinde Perşembe pazarının kurulmasının uygun olacağını ve konunun daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirileceğini belirtti.

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