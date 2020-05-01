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Kaymakam Ataman'dan pazar denetimi

Sungurlu Kaymakam vekili Yunus Ataman, ilçede kurulan Perşembe pazarını ziyaret ederek denetimde bulundu.


Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceleyen kaymakam Ataman, salgının ilçede yayılmasının engellenmesi noktasında alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, Cumartesi kurulacak pazar için tespit edilen eksikliklerin bir an önce çözülmesi talimatı verdi.


Pazaryeri denetimlerini tekrarlayacağını ifade eden Ataman, pazar esnafının sorunlarını dinledikten sonra denetimini tamamladı.

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