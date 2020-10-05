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Kaymakam Çelik ve Başkan Ünlü'den okul ziyaretleri

Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, yüz yüze eğitim yapılan okullarda incelemelerde bulundular.


Atatürk ve Cumhuriyet İlkokullarını ziyaret eden kaymakam Çelik ve başkan Ünlü, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri yerinde incelediler. Sınıfları da gezerek öğrencilerle bir araya gelen Çelik ve Ünlü, çocuklara kitap hediye ettiler.


Pandemi nedeniyle yeni eğitim öğretim yılında farklı bir sürecin yaşandığını dile getiren Çelik, çocukların, öğrencilerin ve velilerin sağlığı için her türlü tedbirin alındığını belirtti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini ifade Başkan Ünlü de, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için çağrıda bulundu.

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