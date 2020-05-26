Kaymakam Eligül, kontrol noktalarını denetledi

Kontrol noktasında görev yapan emniyet, jandarma ve zabıta görevlilerinin bayramını kutlayan Kaymakam Eligül, görevlilerle sohbet etti.

İlçe genelinde sokağa çıkma yasağına uyulmasından duyduğu memnuniyetini dile getiren Eligül, "İskilip ilçemizde uygulanmakta olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması ilçemizde sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Emniyetimiz, jandarmamız ve zabıtamız sahada görevinin başındadır. Vefa Destek Grubumuz 24 saat vatandaşımızın hizmetindedir. Havaların ısınması nedeniyle rehavete kapılmamamız gerekmektedir. Koronavirüsle mücadelede çok önemli olan sosyal mesafe kuralına ve maske takmaya özen göstermeliyiz. Tüm İskilip halkına sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları için teşekkür ediyor, Ramazan Bayramlarını kutluyorum" dedi.