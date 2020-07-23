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Kaymakam Eligül yapılacak 112 istasyonunun yerini inceledi

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, ilçeye yapılacak olan 112 istasyonu için incelemelerde bulundu.


İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile yeni istasyonun yapılması planlanan araziyi inceleyen Kaymakam Eligül, arazinin Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tahsis edilmesi için talimat verdi.


İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve öncülüğünde Türkiye'nin sağlık alanında dev yatırımlara kavuşmuş ve Covid 19 mücadelesinde dünyaya örnek olacak bir başarı sergilediğini söyledi.


Kaymakam Eligül, bu süreçte İskilip'e yeni bir 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun yapılmasının planlandığını belirtti.

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