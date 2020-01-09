Kaymakam Gözen kampüsü inceledi

Kaymakam Mitat Gözen, Sungurlu MYO Müdürü Ömür Demirer ve okul yönetimi ile birlikte, yapımı tamamlanan ve yeni hizmet binasına taşınan Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulunu ve kampüs alanını yerinde inceledi.

Kaymakam Gözen, beraberindeki okul yönetimi ile birlikte yerleşke içinde bulunan kütüphane, kantin, yemekhane, ders uygulama laboratuvarları, sosyal alanlar, diğer hizmet alanları ve kampüs çevresinde detaylı incelemelerde bulunuldu.