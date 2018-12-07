Kaymakam Taş halk gününüde taleplerini dinledi

Kargı Kaymakamı Hasan Taş, ilçeye bağlı Hacıhamza Köyü'nde halk günü toplantısı düzenledi.

Köy kahvehanesinde düzenlenen halk toplantısına Kargı Kaymakamı Hasan Taş, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Burak Coşkun, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, köy muhtarı Erhan Ekmekçi ve köy halkı katıldı.

Kaymakam Taş, köy halkından her türlü talep ve şikayetlerini ifade etmelerini isteyerek, problemlerin birinci ağızdan yetkili kurum müdürü tarafından cevaplanacağını söyledi.

Köy veya kendileri ile ilgili talep ve şikayetlerini ileten köy halkının talepleri yetkili kurum müdürleri tarafından cevaplanırken, kısa süre içerisinde çözülmesi için kurum müdürleri kaymakam Hasan Taş tarafından talimatlandırıldı.