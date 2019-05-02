Kaymakam Taş köy muhtarlarını dinledi

Göreve geldiği günden buyana köyleri gezerek sorunları yerinde inceleyen Kaymakam Hasan Taş, ziyaretlerine Karaboya ve Gökçedoğan köyleriyle devam etti. Köylerde gerçekleştirdiği toplantılarda muhtar ve köy halkının taleplerini dinleyen Kaymakam Taş'ın ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutan Vekili J. Kd.Bçvş. Yasin Erkan Söylemez ve daire müdürleri katıldı.

Köy muhtarlarından köylerin genel durumları hakkında bilgiler alan Kaymakam Taş, daha sonra köylerde devlet tarafından yapılan yatırımları inceleyerek durumları hakkında bilgiler aldı. Toplantılarda köy muhtarları ve köylüler sorunlarını birebir yetkili kurum müdürlerine iletti.