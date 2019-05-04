Kaymakam Taş sürücüleri bilgilendirildi

Kargı İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince müşterek olarak yapılan yaya geçidi uygulamasına Kargı Kaymakamı Hasan Taş'da katıldı. Saat kulesi önünde bulunan yay geçidinde sürücüleri durduran trafik ekipleri el broşürleri dağıtarak sürücülere yaya geçitleri konusunda kurallar hatırlatılarak, kurallara uymayan sürücülere 488 lira cezai işlem uygulanacağı konusunda bilgi verildi.

Durdurulan araç şoförleri ile sohbet eden Kaymakam Taş, yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda araç sürücülerinin yayalara öncelik verme zorunluluğunu hatırlatarak, "Sürücülerimizi kurallara uymaya davet ediyoruz. Unutmayalım kurallara uymak bizi ve sevdiklerimizin can güvenliği için hayati önem taşımaktadır'' dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya öncelikli yıl' olarak belirlenerek, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla 81 il ve tüm ilçelerde yaya geçidi uygulamaları arttırılmıştı. Kargı Kaymakamı Hasan Taş çarşı içerisinde ve ilçe ile köylerdeki okul çevrelerinde bulunan yaya geçitlerinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından uygulamalarının devam edeceğini belirtti.