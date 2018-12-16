Kaymakam üniversiteli öğrencilerin evlerine konuk oldu

Kaymakamı karşılarında gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeni Mahalle muhtarı Metin Mutluay tarafından getirilen yemekler kaymakam ve öğrencilere ikram edildi. Yemeğin ardından çay eşliğinde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Taş, öğrencilerin eğitimleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamaları konusunda nasihatlerde bulunan Kaymakam Taş, ‘'Arkadaşlar ailenizden uzaklarda buralara gelerek eğitim almaya çalışıyorsunuz. Lütfen bu emeklerinizi ziyan etmeyin. Eğitiminizi başarılı bir şekilde tamamlayın, kendinizi geliştirin. Vatanımıza, milletimize, devletimize yararlı bireyler olun. Biz devletimiz adına sizlerin her zaman yanınızdayız. Bugün sizlerin nasıl bir yerde kaldığınızı merak ederek ziyaret etmek istedim. Sizlere kapılarımız her zaman açık istediğiniz zaman beni ziyaret edebilirsiniz'' dedi.

Öğrencilerin ısınmak için yakıt alma konusunda sıkıntı yaşadıklarını öğrenen Kaymakam Hasan Taş, ilgili kurumlarla telefonda görüşerek öğrencilere destek olunması talimatını verdi.

Yeni Mahalle Muhtarı Metin Mutluay ise, öğrencilerin ilçeye geldikleri ilk günden buyana yakından ilgilendiğini belirtti. Öğrenciler ile muhtar, mahalle sakini ilişkisinin dışında abi, kardeş ilişkisi kurduklarını belirten Mutluay, ‘'Bugüne kadar öğrencilerimizin maddi manevi her konuda yanlarında oldum. Bundan sonrada olmaya devam edeceğim'' diye konuştu.

Muhtar Metin Mutluay'a öğrencilere olan ilgisinden dolayı teşekkür eden Kayamakam Taş, daha sonra öğrencilerin odalarını gezdi. Bu tip ziyaretlere devam edeceklerini belirten Taş, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekildikten sonra evden ayrıldı.

Yemekte İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilisi Hasan Kuzyaka ve Yeni Mahalle Muhtarı Metin Mutluay ile birlikte, Kargı Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören 9 üniversiteli öğrencinin evine konuk oldu.