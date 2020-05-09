Kaymakam'dan öğrenciye sürpriz hediye

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için televizyondan derslerini takip edemeyen çocuğa Kaymakam Yunus Ataman tarafından televizyon hediye edildi.

Edinilen bilgilere göre, kaymakamlığa bir ilkokul öğrencisinin televizyon olmadığı için derslerini takip edemediği bilgisinin ulaşması üzerine Kaymakam Ataman hareket geçti.

Kaymakam Ataman öğrenciyle telefonda görüşerek bir süre sohbet etti. Salgın sebebiyle öğrencinin sağlığını tehlikeye atmamak adına ziyaret edemediğini ifade eden Ataman, salgından sonra ziyaret edeceğini belirterek eğitimiyle ilgili başka bir ihtiyacının olması durumunda çekinmeden aramasını tembihleyerek, öğrencinin eğitim hayatında başarılar diledi.

Konuşmanın ardından kaymakamlık yetkilileri alınan televizyonu öğrencinin evine götürerek teslim ederken, EBA üzerinden derslerini takip edemeyen minik öğrencinin sorunu da çözülmüş oldu.

Kaymakam Ataman, Boğazkale ve Sungurlu ilçelerinde imkânsızlıktan dolayı eğitim materyali ve malzemesi eksikliği bulunan tüm öğrencilerimizin tespit edilerek, “Eğitimin Önündeki Tüm Engelleri Kaldırıyoruz” sloganı ile bir proje başlattıklarını, bu kapsamda her iki ilçedeki İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla gerekli tespitlerin yapılmaya başlandığını ve öğrencilerimizin eğitimleri için gerekli tüm çalışmaların kararlılıkla yürütüleceğini ifade etti.