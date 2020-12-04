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Kaymakamı Akpay devlet hastanesini ziyaret etti

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, devlet hastanesini ziyaret etti.

Başhekim'den hastane hakkında bilgi alan kaymakam, hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Hastane ziyareti esnasında Başhekim Halise Babayiğit tarafından karşılanan Akpay, hastane konusunda bilgi aldı. Hastanenin birimlerini gezen Akpay, rahatsızlıklarından dolayı hastanede tedavi gören hastalar ile yakından ilgilenerek sorumlu doktor ve hemşirelerden tedavileri hakkında bilgi aldı.


Kaymakam Akpay, burada tedavisi devam eden hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak hastaneden ayrıldı.

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