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Kaymakamlık turnuvasında MEM şampiyon oldu

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen turnuvada Osmancık MEM Voleybol Takımı şampiyon olarak kupayı aldı.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen turnuvada Osmancık MEM Voleybol Takımı şampiyon olarak kupayı aldı.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arası Kaymakamlık Voleybol Kupası turnuvası düzenlendi. Yapılan karşılaşmalar sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü voleybol takımı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü takımı finale kaldı. Zorlu final mücadelesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü voleybol takımı, İlçe Sağlık Müdürlüğü takımını yenerek yine şampiyon oldu.


Şampiyon takım kupasını AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay birlikte verdiler.

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