Kaza sonrası trafik polislerinden örnek davranış

Çorum'da yaralamalı bir trafik kazası sonrası, trafik polisinin diğer sürücüler için gösterdiği hassasiyet dikkat çekti.

Polisler, diğer sürücülerin can ve mal kaybına neden olabileceği ihtimalini düşünerek kaza sonrası yola dökülen cam kırıklarını, ellerine aldıkları süpürge ile temizlediler.

Kaza, Çorum - İskilip yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat A. İdaresindeki 19 PE 185 plakalı otomobil ile Tuğrul Ö. İdaresindeki 19 TH 239 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Tuğrul Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası her iki araçtan yola dökülen camları fark eden 2 trafik polisi, trafik güvenliğini aldıktan sonra diğer sürücülerin araçlarının ya da kendilerinin zarar görmemesi adına yol kenarındaki benzinlikten temin ettikleri süpürge ile yoldaki cam kırıklarını temizledi.

Polisler, yol temizleme işleminin ardından trafiği tekrar açarak sürücülerin geçişini sağladı.