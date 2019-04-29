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Kaza yapan otomobil seyyar satıcıların arasına daldı: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri savrularak yol kenarındaki seyyar satıcılara çarptı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri savrularak yol kenarındaki seyyar satıcılara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin D. yönetimindeki 05 KE 394 plakalı otomobil ile Elvan G. yönetimindeki 06 AU 0027 plakalı otomobil Farabi Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Elvan G. yönetimindeki otomobil savrularak yapımı devam eden Belediye Hizmet Binası önündeki boş arsada bulunan seyyar satıcıların arasında daldı. Kazada şoför Hüseyin D. ile seyyar satıcılar A.D. ve Mustafa Bozok yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mustafa Bozok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Vatandaşlar bölgede sürekli trafik kazalarının meydana geldiğini belirterek, her iki caddenin birleştiği noktada tedbir alınmasını istedi.

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