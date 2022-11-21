İhlas Haber Ajansı

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Kaza yapan tiyatrocuların son tiyatro gösterisindeki görüntüleri güvenlik kamerasında

Amasya’da meydana gelen trafik kazasına karışan tiyatro ekibinin, kazadan önce Çorum’da sahneledikleri oyun için salona girme ve çıkma görüntüleri kameraya yansıdı.

Amasya'da meydana gelen trafik kazasına karışan tiyatro ekibinin, kazadan önce Çorum'da sahneledikleri oyun için salona girme ve çıkma görüntüleri kameraya yansıdı.


Amasya'da 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsteki tiyatrocuların, oyundan önceki ve sonraki son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, oyuncuların ve tiyatro ekibinin araçtan inerek tiyatro salonuna gitmeleri görülüyor. Oyuncular tiyatro gösterisinin ardından salondan ayrılarak minibüse biniyor.


Görüntülerde ayrıca kazada hayatını kaybeden Özgür Karataş'ın da salon dışında çay içtiği görüntüler de kameralara yansıdı.

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