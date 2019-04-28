Kazak öğrenciden milletvekili Kavuncu'ya bey kaftanı

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans eğitimi alan Kazakistanlı Timur Nüsüphan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'ya ülkesinin milli kıyafetlerinden olan bey kaftanı hediye etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'yu ziyaret eden kazak öğrenci Timür Nüsuphan, kaftanın, tarih boyunca Kazakistan beylerinin giydiği milli bir kıyafet olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği kaftandan olduğunu ifade etti.

Bey kaftanının adalet ve cesareti simgelediğini kaydeden Nüsüphan, devlet büyüklerinin hükümlerini ve milletinin değerlerine bağlılığını da ifade eden kaftanın milletvekili Kavuncu'ya hediye etmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

2014 yılında Erasmus kapsamında yarı dönem ilahiyat eğitimini sürdürmek için geldiği Çorum'da, ilk günden itibaren kendisiyle yakından ilgilenen Kavuncu'nun, milletvekili olarak görev yapıyor olmasından büyük bir onur duyduğunu anlatan Nüsüphan, “Milletvekilimiz Erol Kavuncu'nun bu millete hizmet yolunda aldığı bu önemli sorumluluğunu layıkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Kendisi değerlerine bağlı, adaletli ve merhametli bir insandır. Bu nedenle Kazak beyi kaftanının kendisine çok yakışacağını düşünerek, ata yurdu Kazakistan'dan hediye getirttim. Bize karşı gösterdiği muhabbet ve ağabeyliği için gönülden minnettarım” dedi.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da ziyaret ve hediye için teşekkür ettiği Timur Nüsüphan'a eğitiminde başarılar dilerken, Çorum'da eğitim gören yabancı öğrencilerin varlığı ile her zaman gurur duyduğunu söyledi.