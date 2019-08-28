Kazalara davetiye çıkaran hastane durağı değişiyor

Çorum'da yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle kazalara davetiye çıkaran Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi durağının değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve teknik heyet Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Ahlatcı ve Aşgın,hasta ve hasta yakınlarının şehre geri dönüşlerinde kullandıkları hastane karşısındaki durak ile ulaşım sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında durağın taşınmasının planlandığı alanda incelemelerde bulundu. Hastane karşısındaki durağın iptal edilerek hastane bahçesinde yapılacak olan gerekli düzenlemelerin ardından buraya alınması için teknik çalışma yapılması istendi.

İncelemelerde Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli Ulaşımdan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Ulaşım Müdürü Nuri Burhan hazır bulundu.

Ahlatcı ve Aşgın'ın hazırlanacak teknik raporun ardından önümüzdeki günlerde tekrar inceleme yapacağı öğrenildi.