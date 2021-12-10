Kendisini jandarma olarak tanıtan şahıs tutuklandı

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Beyözü köyünde, kendisini jandarma olarak tanıtarak yaşlı bir vatandaşın altınlarını dolandıran şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Önceki gün, Mecitözü'nün Beyözü köyünde ikamet eden 75 yaşındaki bir vatandaşın ikametine gelen bir şahıs, kendisini jandarma olarak tanıttıktan sonra, "Altınlarınızı bir hırsızlık olayı ile kıyaslayacağız" diyerek yaşlı adama ait 6 adet Reşat altın ile 1 adet tam altın aldı. Kendisinden alınan altınların iade edilmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine JASAT ekipleri ile Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dolandırıcılık olayının aydınlatılması için özel bir tim oluşturuldu. Jandarma timleri yaptıkları detaylı çalışma sonucunda yaşlı adamı dolandıran şahsın kimlik ve adresini tespit ettiler. Ankara'daki evinde yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet Reşat altını bulunurken, kayıp olan altınların bulunması için de araştırma başlatıldı.

Gözaltına alınan dolandırıcılık şüphelisi şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.