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Kerebigazi İHO'dan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Çorum Kerebigazi İmam Hatip Ortaokulu’nda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve kermes düzenlendi.

Çorum Kerebigazi İmam Hatip Ortaokulu'nda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve kermes düzenlendi.


Fuar açılışında bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, okullarda düzenlenen bilim fuarlarının önemsediklerini belirterek; "Günümüz öğrencileri sınıf dışında beceri odaklı eğitime önem veriyorlar. Biz de eğitimimizi bu yöne doğru kaydırıyoruz. TUBİTAK Bilim Fuarları da bu çalışmanın bir yansımasıdır" dedi.


Konuşmaların ardından okul korosunun hazırladığı müzik dinletisi ve öğrencilerin jimnastik gösterisi büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından öğrencilerin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Stantları gezen protokol üyeleri, projeler hakkında bilgi aldı.


Programa ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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