Kimseye veremeye kıyamadıkları kedilere çocukları gibi bakıyorlar

Çorum'un Osmancık ilçesinde besi çiftliği olan aile başkalarına vermeye kıyamadıkları yaklaşık 50 kediye bakıyor.

Osmancık ilçesinin Gecek köyünde hayvancılıkla uğraşan Birsel-Hakkı Korkmazer çifti yaklaşık 6 yıldır çiftliklerinde besledikleri kedileri diğer hayvanlarından ayırt etmeden bakımlarını yapıyor. Çiftliklerinde doğan kedilerin haricinde çevreden de kedi getirildiğini ve onların da hiç yüksünmeden bakımlarını yaptıklarını dile getiren Korkmazer çifti, iki tane de köpekleri olduğunu ve kedilerle uyum içinde yaşayarak aynı yerde yemeklerini beraber yediklerini ifade etti.

Kedilerini başka yere vermeye kıyamadıklarını ve çocukları gibi gördüklerini söyleyen Birsel Korkmazer, "Kedilerimiz günlük 4-5 litre süt içiyor, 6-7 tane ekmek yiyorlar. Biz bunları atmaya kıyamıyoruz, kedilerimizi doyurmadan kendimizde sofraya oturup yemek yemiyoruz, bunlar doymadan biz rahat edemiyoruz. Çeşitli yaşlarda yaklaşık 50 tane kedimiz var" dedi.

Eşinin kedilere çocukları gibi hizmet verdiğini dile getiren Hakkı Korkmazer ise "Kedilerimizin sayısı yaklaşık 50 tane var. Kedilerimiz günlük tahminen 5 litre süt içiyor, haftalıkta yaklaşık 50 tane ekmeği yiyorlar. Bunlar bizim çocuklarımız gibi oldular. Kedilerimize eşim çocuklarımız gibi bakıyor, bunları doyurmadan bizlerde gönül rahatlığı ile sofraya oturmuyoruz" diye konuştu.