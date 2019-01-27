Kırgız şair Hitit Üniversitesi'ne konuk oldu

TDE Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Demiryürek, Kazak şair Kunşaym Niyazbekkızı'nı ağırlamaktan, bilgi, deneyim ve eserlerini kendi ağzından, bire bir dinlemekten mutlu olduğunu belirterek, etkinliğin öğrenciler açısından da büyük bir şans ve tecrübe olduğunu söyledi.

TDE bölümü lisans öğrencilerinden İpek Sıla Aras ve Ayşe Akkaya'nın Kazak Tarihi ve Edebiyatı ile Kunşaym Niyazbekkızı hakkındaki sunumlarının ardından, torunu Timur Nüsüphan, Kunşaym Niyazbekkızı ve edebî eserleriyle ilgili bilgiler verdi.

Matematik öğretmeni olarak 25 yıl görev yaptığını açıklayan Niyazbekkızı, tüm hayatı boyunca edebiyat sevgisinin sürdüğünü belirtti. Türklerin yaşadığı çeşitli coğrafyaları bizzat ziyaret edip farklı ülkelerdeki Türk kültürünü gözlemlediğini dile getiren Niyazbekkızı, özellikle Türkiye'de Türk kültürünün çok canlı bir şekilde yaşadığına değindi.

Şiirlerinde Türk tarihi ve kültürü, Türk birliği gibi millî konuları ele aldığını ifade eden Niyazbekkızı, Çorum ziyareti sırasında Çorum ve Türkiye ile ilgili 30'a yakın şiir kaleme aldığını açıkladı.

Söyleşi Kunşaym Niyazbekkızı'nın iki şiirini TDE bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerine okumasıyla sona erdi. Programın ardından Kunşaym Niyazbekkızı ve torunu, TDE Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Demiryürek ile birlikte Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Güler'i makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.