Kırkdilim geçidinde heyelan

Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan Kırkdilim geçicinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan Kırkdilim geçicinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Çorum-İstanbul karayolu Kırkdilim mevkiinde heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle Çorum-Laçin karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi.
Yamaçtan kopan kaya parçalarının karayolları ekiplerinin temizlemesinin ardından yok tekrar trafiğe açıldı.