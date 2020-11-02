Kırkdilim yolunda çalışmalar devam ediyor

Bölge Müdürü Rifat Silov, yapımı süren Kırkdilim yolunda incelemelerde bulundu.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada korona virüs nedeniyle Kırkdilim'de çalışmaların durduğu yönündeki haberlerin yanlış olduğunu belirterek, tünellerdeki çalışmalara hiç ara verilmediğini söyledi. Silov, “Burada 3 tüp 4 bin 92 metre uzunluğunda çift tüp tünelimiz var. Şu ana kadar T3 tüneli kazı destek olarak tamamen bitti. Beton imalatı da bitmek üzere. T2 tünelinde de her iki tünelde de yüzde 50 kazı destek bitti. Yıl sonundan önce ışık görünecek. Bir tünelimizde de dört portalda da çalışmalarımız devam ediyor. Korona virüs nedeniyle de çalışmalara hiç ara verilmedi, o yanlış anlamadır. Koronalı hastamız olmuştur ama çalışmalarımız hiç durmamıştır” dedi.

"Hizmetlerimizin durması söz konusu değil"

Kırkdilim'in kentin en büyük projelerinden birisi olduğunu hatırlatan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise, ”Karayollarımız her türlü takibi yapıyor, müteahhidimiz de gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışıyor. Kırkdilim tünellerini planladığı gibi 2021 yılının sonunda bitirip, 2022 yılının başında da bu bölgedeki hemşerilerimizle Sinop ve Samsun'a kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bölgedeki hizmetlerin durması söz konusu değil. Sarmaşa-Osmaniye virajlarının kalkmasına da vesile olan yolumuzu da inşallah önümüzdeki hafta açacağız” şeklinde konuştu.

"Çorum son iki yıldır karayollarında büyük bir ivme kazandı"

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, “Kırkdilim-Çorum arasındaki karayolunu bu hafta içerisinde inşallah ulaşıma açıyoruz. Sarmaşa-Osmaniye yolunu baypas edip bu hafta yeni yapmış olduğumuz duble yolun tek şeridini açarak vatandaşlarımız ulaşımlarına devam edecek. 2021 yılının sonunda da Laçin-Osmancık'ı mutlaka bağlamamız gerekiyor. Çorum 2 yıldır karayollarında büyük bir ivme kazandı. Ortaköy'ün Cemilbey'den sonraki kalan yaklaşık 30 kilometrelik kısmı önümüzdeki dönem ihaleye çıkacak. Sungurlu yol ayrımı ile Boğazkale arasında 16 kilometrelik yolda da proje tamamlandı. Genel Müdürlükle mutabıkız, ihaleye çıktıktan sonra Uğurludağ-İskilip arasındaki kısmın proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de ihale ile beraber Çorum'daki yol sorunumuz ilçelerle bağlantı sorunumuz kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de tamamen enerjimizi valimizin öncülüğünde DSİ'ye sulamaya ayıracağız. Biz iktidara geldiğimizde arazinin sadece yüzde 10'u sulanabiliyordu. Şu anda yüzde 50'lere geldik” ifadelerini kullandı.

“Karayollarının Çorum'da 12 projesi var”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayolları'nın bölgede sürmekte olan yatırımları ile ilgili toplamda 12 projenin olduğunu belirterek, “Karayolları Bölge Müdürlüğünün ilimizde toplamda 12 projesi var. Bunların maliyeti 3 milyar lira, eski parayla 3 trilyon liraya tekabül ediyor. Kırkdilim T2 tünelindeki çalışmalar Kasım ayının ortalarına doğru bitirilecek. Hepsinin tamamı 2021 yılının sonu itibarıyla hizmete girmiş olacak“ dedi.