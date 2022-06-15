Kırkdilim'de yapımı süren 3 tünel 2023 yılında hizmete girecek

Oğuzhan Kaya, Çorum ile 5 ilçesinin ulaşımını sağlayacak olan Kırkdilim tünellerinin planlandığı gibi Haziran 2023'te açılacağını söyledi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya; “Kırkdilim projesi çerçevesinde; T1: bin 389 metre, T2: bin 157 metre ve T3: bin 553 metre olmak üzere üç adet tünel ve hemzemin kavşak ile iki adet alt geçit olacak şekilde, mevcutta 10.22 kilometre uzunluğundaki mesafe bu proje ile 8.61 kilometre'ye düşürülecek. T3 ve T2 tünellerinde kazı ve destekleme çalışmaları bitirilip ışık görünmüştür. T1 tünelinde ise ışık görünmesine 150 metre kalmış olup, kazı çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık iki aya kadar T1 tünelinde de ışık görünerek kazı destek işlemleri bitmiş olacaktır. T3 tünelinin beton kaplaması tamamen bitmiştir. T2 tünelin beton kaplaması ise yüzde 65 tamamlanmıştır. T2 tünelinin beton kaplaması ve T1 tünelinin kazı destek çalışmaları hızla devam etmektedir. Tünelleri birbirine bağlayan 5x5 menfez ve dolguları tamamlanmıştır. Planlandığı gibi tüneller Haziran 2023'te açılacaktır” dedi.