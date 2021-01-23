İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamada hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, merkez İskilip kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda seyir halinde olan Hasan K. yönetimindeki 60 AAF 933 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BEA 806 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Hasan K. yönetimindeki araç, refüjde bulunan direğe çarparak durabildi. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken araçlarda yolcu olarak bulunan Semanur K. (24) ve Öznur A. (30) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.