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Kızılay, 7 ayda bin 753 kişiye ulaştı

Kızılay Sungurlu Şubesi 7 ay gibi sürede ilçede bin 753 kişiye ulaşarak yardımda bulundu.


7 Mayıs 2018 tarihinde Kızılay Sungurlu şubesi temsilcilik olarak tekrar faaliyetlerine başladı. İlçe Koordinatörlük görevine İbrahim Çırakoğlu atanırken, temsilcilik görevine ise emekli öğretmen Nurettin Altekin ve Demirşeyh eski Belediye Başkanı Ethem Karaaytu atandı.


7 ay gibi bir süre içerisinde bin 753 kişiye ulaştıklarını söyleyen İlçe Koordinatörü İbrahim Çırakoğlu, "İlçemizde 159 kişiye 350 TL, toplam da 55 bin 650 TL, 252 kişiye giyim, 690 kişiye koli yardımı, 580 kişiye kıyma kuşbaşı yardımı ve 30 öğrenciye kırtasiye ve 2 aileye ev eşyası yarımında bulunuldu" dedi.


Çırakoğlu, "Bu süre içerisinde 452 ünite kan bağışı yapıldı. Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Anadolu Lisesi, İsmetpaşa ve Yavuz Sultan Selim İlköğretim okullarında öğrencilere Kızılay hakkında seminer verdik. Şubemize maddi destekte bulunan, kurban derilerini bağışlayan vatandaşlarımıza ve kan bağışı yapan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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