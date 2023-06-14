Kızılay'dan hayat kurtaran bağışçılarına teşekkür

Senem Çavuş, yapılacak en güzel iyiliklerden birisinin kan bağışında bulunmak olduğunu söyledi.

14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü nedeniyle bir açıklama yapan Dr. Senem Çavuş, kan bağışına farkındalığı artırmak ve daha fazla insanı düzenli kan bağışçısı olmaya teşvik etmek için çalışan Türk Kızılay'ının, ülke genelindeki kan bağışı merkezlerinde alınan kanları hızlı ve güvenli bir şekilde hastanelere ulaştırarak her yıl binlerce insanın hayatını kurtarmaya aracı olduğunu söyledi.

Gönüllü ve düzenli olarak kan bağışı yapan bağışçılara teşekkür etmek ve kan bağışına farkındalık oluşturmak üzere her yıl 14 Haziran tarihinde “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” olarak kutlandığını hatırlatan Çavuş, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yılın sloganı ise “Kan ver, plazma ver, hayatı paylaş, sık sık paylaş” olarak belirlendi. Bu anlamlı gün dolayısıyla kan ve kök hücre bağışında bulunarak tanımadığı insanların hayatlarını kurtarmak isteyen herkesi kan bağış merkezlerine davet eden Türk Kızılay, kan bağışlarında farkındalığın da genç grup olan 19-25 yaş aralığında arttığına dikkat çekti. Kızılay, ihtiyacı olan tüm hastaların zamanında tedavi olabilmesi için güvenli ve düzenli kan ile kan ürünleri tedariki görevini zaman sınırı olmadan gerçekleştirmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Modern kan bankacılığını 1957 yılında açtığı merkezlerle başlatan Türk Kızılay'ının günümüzde de zaman gözetmeden güvenli ve düzenli kan temini için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Çavuş, “Yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 bin ünitenin üzerinde kan bağışı yapılırken kan bağışlarındaki farkındalık genç grup olan 19-25 yaş aralığında yüksek seyrediyor. İlk kez kan bağışında bulunan vatandaşların sayısının 360 bini aştığı 2023 yılı döneminde düzenli bağışçı sayısı ise 822 binin üzerinde bulunuyor. Kadın bağışçıların oranı yüzde 13 civarında gerçekleşirken erkeklerin bağışı ise yüzde 87'lik bir oran oluşturuyor. Eğitim sıralamasında ise en çok kan bağışlayanlar lise mezunlarından oluşurken bunu lisans ve ilkokul mezunları takip ediyor” diye konuştu.

Aktif kök hücre adayı 980 bine yaklaştı

Kemik iliği nakli gerektiren tedavilerde önemli bir rol oynayan kök hücre bağışlarının da gün geçtikçe arttığını dile getiren Dr. Senem Çavuş, aktif kök hücre adayının 980 bine yaklaşırken 2023'nin ilk yarısında 48 bin kök hücre bağışçı adayının kayıt edildiğini bildirdi.

Senem Çavuş, kök hücre bağışları için en fazla Ege, Orta Akdeniz ve Güney Marmara bölgelerinde aday kaydı yapılırken bugüne kadar bağış yapanların yüzde 40'ını kadınlar, yüzde 60'ını da erkekler oluşturduğunu belirtti.

Mobil platformlar için geliştirilen ve kan bağışçılarına kolaylık sağlayan Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasından kan bağışı noktalarının adreslerine ve çalışma saatlerine ulaşıp randevu oluşturarak kan bağışında bulunulabildiğini ifade eden Çavuş, ayrıca vatandaşların www.kanver.org adresinden ve 168 numaralı çağrı merkezinden de kendilerine en yakın kan bağış noktasının adresine ulaşarak, randevu oluşturup istediği noktada istediği zaman kan bağışında bulunabileceğini söyledi.

Dr. Senem Çavuş, Türk Kızılay için de oldukça önemli olan bu özel günün, gönüllü olarak Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunan kan dostlarını kutlamak ve kurtardıkları hayatlar adına teşekkür etme fırsatı sunduğunu sözlerine ekledi.