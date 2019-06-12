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Kızılay'dan Vali Çiftçi'ye gümüş madalya

Türkiye Kızılay Derneği Çorum Şubesi tarafından 25.

kez kan bağışında bulunan Vali Mustafa Çiftçi'ye gümüş madalya verildi.


Kızılay'dan aldığı gümüş madalya ve beratını sosyal medya hesabından paylaşan Vali Çiftçi, “25. Kan bağışımdan sonra Kızılay Kan Merkezi Doktorumuzdan gümüş madalyamı ve beratımı teslim aldım. “Yapılamayan tek ilaç kandır” diyerek bundan sonra da, Allah sıhhat ve afiyette daim kılarsa bağışlara devam edeceğim inşallah. Ayrıca kan bağışıyla başka insanlara faydalı olduğumuz gibi, kendi vücut sağlığımız yönünden müsbet tesirleri de bir gerçek” dedi.

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