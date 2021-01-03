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Kızılay'dan yeni yılda kan bağışı mesaisi

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından Kızılay’ın Kan Bağışı merkezleri muaf tutuldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından Kızılay'ın Kan Bağışı merkezleri muaf tutuldu.


Yılbaşı resmi tatiliyle birlikte uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum Kızılay Kan Bağışı Merkezi kapılarına bağışçılara açık tuttu. Yeni yılda Çorumlularda duyarsız kalmayarak Kızılay'ın sitesinde randevu oluşturarak Kan Bağışı merkezine gelerek bağışta bulundu.


Korona virüs pandemisi nedeniyle Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiği bu dönemde herkese kan bağışı çağrısında bulunan Turan Eraslan, kan bağışını önemsediğinin altını çizerek, her 3 ayda bağışta bulunduğunu ifade etti.


Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğunu hatırlatan Sefer Ezgi de, “Bunu değerlendirmek istedim. Sosyal medyada da bir çocuğun kan ihtiyacını gördükten sonra hassasiyetim arttı. O yüzden gelerek kan bağışında bulundum. Herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

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