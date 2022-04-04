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Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Çorum’da şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Çorum'da şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.


Olay, Osmancık caddesinde meydana geldi. Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç Ulu Camii civarında bir ağacın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken yol trafiğe bir süre trafiğe kapatıldı.


Devrilen çam ağacı belediye itfaiye ekipleri tarafından kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

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