Kolları sıvayıp sahurda menemen yapan vekile öğrencilerden tam not

Gençler ve öğrencilerle her platforma da bir araya gelen milletvekili Erol Kavuncu, ramazan ayının başlamasıyla birlikte kendisini sahura davet eden gençlerin davetini kırmayarak öğrenci evine gitti.

Kolları sıvayıp mutfağa giren Kavuncu, yaptığı menemenle öğrencilerden tam puan aldı. Ziyaretten duydukları memnuniyetini ifade eden gençler milletvekili Kavuncu 'ile birlikte çekindikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşarak teşekkür etti.

Milletvekili Kavuncu, “Bugün sahurumuzu üniversiteli genç kardeşlerimizin davetlerine icabetle öğrenci evinde yaptık. Menemeni yapmak bizden, sofrayı hazırlamak onlardan. Her açıdan güzel ve bereketli bu gecede misafirperverlikleri için öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.