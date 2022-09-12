KOM ekiplerinden silah satıcılarına operasyon

İl merkezinde silah ve mühimmat ticaretinin men ve takibine yönelik yapılan istihbarı ve saha çalışmalarında 1 bir şahsın, ikamet adresinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunun tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 3 bin 870 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek,

7 adet çeşitli marka ve ebatlarda ruhsatsız tüfek, 2 adet çeşitli marka ve ebatlarda ruhsatsız tabanca, 2 adet kasatura bıçak ile 3 adet gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi.

Silah, motosik ve mühimmatlara el koyan polis ekipleri, ikamet sahibini de gözaltına alırken zanlının adli işlemlerin devam ettiği bildirildi