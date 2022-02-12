KOM ekiplerinden silah tacirlerine operasyon

Çorum'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri tarafından silah ve mühimmat ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik yaklaşık 3 ay süreyle yapılan teknik ve planlı çalışmalar sonucunda şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 zanlının gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan adli aramalarda 2 adet çeşitli markalarda 9 mm'lik ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 2 adet çeşitli markalarda ruhsatsız tüfek, 117 adet 9.19 mm'lik tabanca fişeği, 54 adet tüfek kartuşu ve 4 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ve şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 4 şüpheli şahıs ise mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.