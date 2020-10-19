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Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan aracın bariyerlere arpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan aracın bariyerlere arpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Tugay A. idaresindeki 58 SF 110 plakalı Wolswogen Golf marka otomobil, Sungurlu-Ankara karayolu 11. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Tugay A. ve araçta yolcu olarak bulunan Gamze G. yaralandı.


Sungurlu Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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